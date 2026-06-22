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Villacidro.
23 giugno 2026 alle 00:20

Viabilità, ok al piano da 4 milioni 

Il Consiglio provinciale all’unanimità: «Prioritaria la sicurezza nelle strade» 

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La Provincia del Medio Campidano preme l’acceleratore su un imponente piano finanziario di 4 milioni di euro mirato a garantire sicurezza lungo i 333 chilometri di strade. Ieri, a Villacidro, è stata affrontata la pericolosità della rete viaria in Consiglio provinciale, il primo con la presidente facente parte, Maura Boi, dopo la sconfitta alle comunali del sindaco di Guspini, Giuseppe De Fanti, decaduto dalla carica di presidente. Compatti i dieci consiglieri: «Le strade del territorio sono la priorità assoluta, preoccupano i numeri in crescita degli incidenti, soprattutto mortali». E il ricordo commosso è stato per le ultime vite spezzate di quattro giovani.

Il progetto

La presidente ha illustrato il programma, approvato all’unanimità. Punto di partenza una variazione di bilancio di 2 milioni e 600 mila euro, la fetta maggiore di un milione e 600 mila va alla manutenzione straordinaria, segnaletica e miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità. A questi fondi, della Regione e dello Stato, si sommano 2 milioni e 193 mila dall’imposta sulle assicurazioni auto e oltre 311 mila del tributo ambientale. «A breve», ha detto Boi, «ritorneremo in Aula per una variazione, indispensabile per procedere con le opere. Non si tratta di numeri e scartoffie, ma di risposte concrete per la vita di tutti i giorni dei nostri cittadini, dei nostri studenti e dei nostri lavoratori. Una fase di passaggio che richiede la collaborazione dei 28 sindaci, per questo ho chiesto la disponibilità per un incontro sui problemi da affrontare, in primis le emergenze».

La velocità

«È vero», ha detto il consigliere Massimiliano Paderi, «la responsabilità sulla sicurezza stradale è in capo alla Provincia, ingiusto, però, ritenere l’ente unico nemico. Per evitare di finire sotto accusa ogni qualvolta c’è una nuova croce sull’asfalto, i lavori da soli non bastano, occorre più segnaletica, più limiti di velocità, più controlli, soprattutto più responsabilità di chi si mette in viaggio. Un esempio per tutti: sulla Sardara-San Gavino, i 50 chilometri orari diventano anche 150». Emilio Serra ha aggiunto: «Impegnare le risorse non basta, occorre vigilare che i progetti vadano avanti». Così per Dario Piras: «Portarli a termine non è una scelta, è un obbligo. Se la causa è la carenza di personale, assumiamo». E Giacomo Porru: «Procediamo con sollecitudine, troppe eterne incompiute». Andrea Lampis ha posto l’accento sulla statale 197 che attraversa Las Plassas: «In pieno centro abitato le macchine sfrecciano alla velocità di 170 chilometri all’ora. Due incidenti mortali, hanno perso la vita mio padre e una donna che si recava in ospedale».

La mappa degli appalti

Quattro gli interventi appaltati: San Gavino-Villacidro, una delle più trafficate per via delle zona industriale; Villamar-Furtei; Guspini-Montevecchio. Lavori in corso sul ponte Villamar-Segariu, Arbus-Gonnosfanadiga, Funtanazza-Montevecchio.

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