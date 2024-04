Viabilità, nuovi progetti e lavori da appaltare 

«Se otterremo questo finanziamento sistemeremo la viabilità del paese». Ci spera il sindaco di Pauli Arbarei Antonio Sanna. La Giunta da lui guidata ha inviato una richiesta per 150mila euro al “Fondo investimenti nei piccoli comuni per gli interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali - annualità 2024”. Rientra nel progetto la manutenzione delle vie Cagliari, Sardegna, e Regina Elena. I lavori comprenderanno la demolizione e l’asportazione della pavimentazione con la successiva posa di nuovo bitume.

Ma le novità per la viabilità del paese della Marmilla non sono finite. Andrà in appalto a breve il rifacimento di diverse arterie cittadine: via Gramsci, via Satta, via Ettore Tronci, via Sassari, via Sardegna e via Cavour, che sono stati resi possibili grazie a un finanziamento della Regione di 300mila euro. Il sindaco Antonio Sanna ha sottolineato l’importanza di queste strade nel contesto urbano: «Non si tratta solo di vie principali ma anche di luoghi di quotidianità per i residenti. L'obiettivo è quello di potenziare la sicurezza, razionalizzare gli spazi della carreggiata e rifare la sovrastruttura stradale per garantire un ambiente più efficiente». ( g. g. s. )

