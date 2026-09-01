Viabilità, nuovi lavori nell’ex Zir 

Nuovi interventi in arrivo nell’ex Zir di Iglesias, dove le somme risparmiate con i lavori già programmati permetteranno di ampliare le opere sulla viabilità e sulla sicurezza senza aumentare il budget complessivo degli interventi.

Il primo progetto, finanziato dalla Regione con trecentomila euro, riguarda la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della viabilità. Grazie alle economie derivanti dal ribasso d’asta, il Comune ha approvato una modifica contrattuale che porta i lavori da 211.476 a 296.147 euro. Tra le opere aggiuntive figurano la bitumazione di via Andromeda e alcuni interventi sulle rotatorie in costruzione.

«Con le economie che derivano dalle rotonde stiamo prevedendo, da rotonda a rotonda, asfalto e più segnaletica stradale», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Nicola Concas. Previsti inoltre «due attraversamenti pedonali rialzati con una piattaforma» in via Centauro e via Andromeda. Concas ha annunciato nei giorni scorsi anche l’arrivo dell’illuminazione nella via Orsa Maggiore.

Sul fronte della sicurezza, l’assessore alla Viabilità, Francesco Melis, conferma la presenza di nuovi interventi per moderare la velocità: «Ci saranno tre rotonde, proprio per abbassarla in quella zona. L’obiettivo è una fruizione migliore in sicurezza di tutta l’area».

A questi lavori si aggiungono le opere di completamento finanziate con le economie, pari a oltre 418mila euro, di un precedente intervento da 1,8 milioni su viabilità, marciapiedi e illuminazione.

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