Viabilità: nuove fermate degli autobus 

A Siliqua da domani i treni saranno soppressi e la stazione ferroviaria rimarrà chiusa, ciò consentirà la realizzazione dell’atteso secondo binario tra Cagliari e Iglesias. Nel frattempo, fino alla conclusione dei lavori, prevista per la fine del 2026, i viaggiatori potranno usufruire del servizio degli autobus sostitutivi. Per far ciò, e per permettere ai viaggiatori di accedere al servizio, il Comune ha emesso un’ordinanza per modificare la viabilità stradale e per realizzare le nuove fermate dei pullman.

Le strade interessate dall’ordinanza sono via Cixerri, via Grazia Deledda, viale Marconi e il piazzale della stazione ferroviaria. È già stata realizzata la nuova segnaletica verticale e orizzontale per la fermata del bus, inoltre sono stati allestiti i nuovi attraversamenti pedonali. Nel viale Marconi, e nell’intersezione tra il piazzale della stazione ferroviaria e la via Volta, è stato istituito il divieto di sosta per consentire il passaggio e la fermata degli autobus.

