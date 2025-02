Viabilità nel caos, il tema approda in Aula 

La demolizione del cavalcavia Nuraminis-Serramanna sulla 131 nell’ambito dei lavori di adeguamento della Carlo Felice e la chiusura della Provinciale 54, via di accesso naturale alla Statale per molti serramannesi, hanno causato notevoli disagi alla viabilità. La questione è approdata in Consiglio comunale: la minoranza consiliare, raccogliendo le proteste dei pendolari, ha presentato un’interrogazione scritta e orale. Il consigliere Carlo Pahler (gruppo Serramanna Futura) sottolinea come i lavori abbiano creato difficoltà ai cittadini, impedendo l’accesso diretto alla statale da Nuraminis. L’interpellanza è stata indirizzata al presidente del Consiglio comunale Marco Maccioni e al sindaco Gabriele Littera, che nel frattempo deve affrontare altre questioni urgenti: la riorganizzazione della Giunta dopo le dimissioni della vicesindaca Moralvia Montis, le proteste dei dipendenti comunali per la carenza di personale e il passaggio del servizio idrico al gestore unico Abbanoa.

Percorsi alternativi

I disagi sono aumentati dopo l’ordinanza del sindaco di Nuraminis, Stefano Anni, che il 23 gennaio ha chiuso ai non residenti le vie Nuracesus e Villasor, utilizzate come alternative alla Provinciale 54: questo ha costretto i serramannesi a percorsi più lunghi per raggiungere la statale e dirigersi verso Cagliari e l’hinterland. Pahler critica il progetto, ritenendo che si sarebbero potute adottare soluzioni meno impattanti, con minor consumo di suolo e tempi di realizzazione più brevi. Inoltre, evidenzia la mancanza di adeguate alternative per la viabilità, con conseguenti problemi per i cittadini.

Scricchiolii in Giunta

Gli automobilisti serramannesi lamentano la mancanza di un intervento concreto da parte dell’amministrazione comunale. In realtà i sindaci di Serramanna e Nuraminis si sono incontrati per cercare soluzioni congiunte e il secondo ha sollecitato Anas a collegare la provinciale Serramanna-Nuraminis alla complanare R1 per garantire la continuità della viabilità. Ora l’opposizione consiliare di Serramanna chiede chiarimenti all’esecutivo: in particolare si domanda se siano stati presi contatti con Anas e Regione per conoscere i tempi di realizzazione dell’opera e quali azioni si intendono adottare per riaprire la viabilità tra Serramanna e Nuraminis o trovare soluzioni alternative per garantire la mobilità dei cittadini.

