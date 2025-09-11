«Viabilità nel caos, il piano dov’è?» 

Polemiche a Guspini per la mancanza di un piano del traffico che dia risposte alle tante criticità del centro abitato: segnaletica orizzontale e verticale inadeguata, strade che dovrebbero essere a senso unico e pochi parcheggi.

La mappa

Danilo Serpi, residente, ricorda che «il piano del traffico era un punto importante del programma elettorale, non solo di questa consiliatura ma anche della precedente. Ma in dieci anni nulla è stato fatto, se non piccoli interventi a macchia di leopardo, senza programmazione. Sarebbe un intervento dai costi contenuti, capace di creare nuovi stalli e ridurre il disordine quotidiano. Via Cagliari, via Marabini, via Dante e via Carbonia sono solo alcuni esempi. Ma non bastano sensi unici isolati: serve un piano generale per il paese. Le divisioni politiche hanno invece lasciato tutto fermo».

Le proposte

Anche Gigi Vaccargiu, autista, fa presente che in via Roma «dato che si deve rifare la segnaletica, un cambio dell’angolatura dei parcheggi sarebbe utile: quando ci sono auto più lunghe, gli autobus passano a fatica per via dei pali della luce. Il senso unico in via Carbonia sarebbe una buona cosa per tutti». È sulla stessa linea Pierpaolo Tuveri, proprietario di un’autoscuola: «Un piano del traffico è necessario perché non bastano gli asfalti nuovi per risolvere questo problema ormai radicato». Filippo Usai, consigliere di maggioranza, sostiene che davanti alla sicurezza non ci sono giustificazioni. «L’urgenza maggiore riguarda via Carbonia e tutto quel quartiere. L’ordinanza che la rende a senso unico è stata redatta da tempo e le soluzioni alternative esistono. Gli incidenti sono frequenti e per i pedoni manca la sicurezza. Ho sollecitato sindaco e assessore, ma non si è mai fatto nulla, nonostante ci sia stato anche un morto».

Il rompicapo

L’assessore ai Lavori pubblici, Marcello Serru dice: «Il senso unico in via Carbonia sarebbe positivo, ma le strade sulle quali viene spostato il traffico devono essere adeguate, altrimenti si rischia di trasferire il problema. Ci sono delle criticità, come in tutti i Comuni d’Italia, per le quali le soluzioni non sono così immediate come si può pensare, perché influenzerebbero altre zone circostanti. Non vogliamo spostare il problema altrove, pertanto stiamo studiando le migliori soluzioni con il comando della polizia locale. Intanto sono previsti quattro nuovi passaggi pedonali e l’installazione di occhi di gatto negli attraversamenti per aumentare la sicurezza dei pedoni. Stiamo dimostrando l’impegno sul traffico con i lavori in esecuzione, come la nuova rotatoria e la segnaletica in rifacimento». Alessio Pilloni, del gruppo di minoranza, osserva: «Manca un piano che integri in modo coerente la mobilità pedonale con quella veicolare. In via Dante, priva di marciapiedi, il rischio incidenti è quotidiano; in via Cagliari e via Carbonia occorrerebbero limitatori di velocità e controlli severi sui parcheggi selvaggi».

RIPRODUZIONE RISERVATA