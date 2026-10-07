Viabilità modificata per lavori 

A Nuxis, a partire da lunedì 12 ottobre, e fino al termine dei lavori, dalle 7 alle 18, alcune vie del paese subiranno una chiusura temporanea al traffico veicolare per i lavori di bitumatura e rifacimento del manto stradale. Le zone interessate sono: via Roma, via Dante, via Santadi (per l'intero tratto interessato dai lavori) e via Brigata Sassari (nel tratto compreso tra l'intersezione con via Santadi e l'intersezione con via Mazzini). In queste vie sarà istituito il divieto di sosta e, se necessario, il divieto di transito o il senso unico alternato dei veicoli, in base all'avanzamento dei lavori. L'amministrazione si scusa per i disagi e invita tutti i cittadini e gli automobilisti a collaborare e rispettare la segnaletica temporanea, per garantire la sicurezza degli operatori e una rapida esecuzione dell'opera. «Ringraziamo la Regione per questo importante contributo - dice il sindaco Romeo Ghilleri - che ci consente di sistemare le vie del centro abitato. Stiamo lavorando anche per altri bandi che riguardano nuovi asfalti nelle periferie, percorsi importanti che abbiamo messo in programmazione e che portiamo avanti».

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