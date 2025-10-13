Viabilità, l’ultima parola spetta ai cittadini 

Rivoluzione in vista per le strade di Elmas con l’avvio della redazione del “Piano urbano del traffico”: «Lo strumento di pianificazione è fondamentale per la gestione della mobilità urbana migliorando la sicurezza stradale, favorendo la sostenibilità ambientale e ottimizzando la circolazione veicolare e pedonale», ha annunciato la sindaca Maria Laura Orrù. L’amministrazione non intende prendere le decisioni a tavolino insieme al dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura dell’Università di Cagliari. Punta a rendere partecipi i cittadini con un questionario anonimo che gli stessi possono compilare, entro il 16 ottobre, comunicando abitudini di spostamento, criticità riscontrate e proposte di miglioramento.

Gli obiettivi

«Riteniamo che la condivisione sia fondamentale per garantire una pianificazione il più possibile aderente alle reali esigenze», ha proseguito la sindaca. Il primo passo riguarda l’acquisizione dei dati sulle abitudini di viaggio e di spostamento di ogni singolo utente, che costituiranno una banca dati fondamentale per poter programmare al meglio il sistema dei trasporti: «Il “Put” ci consentirà di comprendere in modo puntuale i flussi di traffico nelle diverse fasce orarie, le abitudini di spostamento delle persone e le criticità del sistema viario», ha concluso la sindaca. «L’obiettivo è duplice», ha aggiunto l’assessora ai Lavori pubblici Alessandra Nurchi: «Da un lato migliorare la sicurezza stradale e la qualità della mobilità quotidiana, dall’altro incentivare un cambio culturale che favorisca la mobilità sostenibile con l’utilizzo di mezzi alternativi, come la bicicletta e il trasporto pubblico locale».

Le polemiche

«Ben vengano le iniziative che coinvolgono i cittadini - ha commentato il consigliere di minoranza Ercolano Massetti –.Tuttavia, nonostante all’inizio del questionario si dica che i dati verranno trattati in forma anonima, si chiede di inserire il proprio indirizzo e-mail e quello di residenza. Inoltre sarebbe utile, prima della compilazione del questionario, conoscere il programma infrastrutturale della viabilità che ha in mente l’amministrazione». In effetti non esiste ancora una mappatura delle strade che verranno interessate dal Piano. All’interno del questionario, tre arterie principali (le vie Sulcitana, Del Pino Solitario e Sestu) vengono citate sotto il quesito “traffico nel centro urbano”: «Il problema del traffico non si risolve chiedendo ai cittadini quante macchine hanno o se sono in possesso di monopattini o biciclette». Da anni l’amministrazione ha stanziato risorse per definire la viabilità che servirebbe a evitare di transitare nel centro urbano soprattutto in orari di punta: «Già collegare via Riu Matzeu a viale Cagliari permetterebbe di ridurre drasticamente il traffico veicolare».

