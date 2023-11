Viabilità, Littera apre un altro fronte 

La circonvallazione di Serramanna, una delle opere complementari ai lavori del raddoppio della linea ferroviaria realizzato da Rete ferroviaria italiana, passerà all’Anas, e il tratto cittadino della Statale 196 bis ritorna, per dirla con le parole del sindaco di Serramanna Gabriele Littera, «nella piena disponibilità del Comune»: l’accordo sta appena nascendo ma in Municipio c’è fiducia sul suo esito positivo.

Il rilancio

Nei giorni che precedono l’apertura del tunnel sotto la stazione, del cavalcaferrovia e dei sottopassi pedonale e ciclabile (le altre infrastrutture realizzate da Rfi nel novero dei lavori del doppio binario, propedeutiche alla chiusura definitiva passaggi a livello), il primo cittadino apre un altro fronte di trattative con Anas: «Abbiamo in programma, appena riceviamo in consegna le opere da Rfi, di iniziare un novo confronto, stavolta con Anas, per cedere loro la circonvallazione e riavere piena disponibilità di tutto il tracciato attuale della statale 196: vie Della Rinascita, Roma e Cagliari», afferma. Non è tutto: «Chiederemo che siano inserite nel piano pluriennale delle opere dell’Anas le due rotonde agli ingressi della circonvallazione, nei punti in cui questa si incrocia con la 196, lato Villasor e lato Samassi».

Il quasi-accordo

La circonvallazione all’Anas e la Statale 196, nel tratto urbano, al Comune di Serramanna: Littera e il suo esecutivo ci credono. Lo scambio, un anno fa, era praticamente cosa fatta. Lo racconta il sindaco: «La prima versione dell’accordo che abbiamo sottoscritto con Rfi un anno fa, al quale ha preso parte anche Anas (che, non dimentichiamo, è una società del Gruppo Ferrovie), prevedeva che Rfi desse al Comune la circonvallazione, rinnovata con nuova segnaletica e quant’altro, e che Anas prendesse in carico la stessa circonvallazione lasciando al Comune il tracciato urbano della 196. Se ne discusse e non emersero apparenti problemi, ma venne fuori che il tracciato della circonvallazione è leggermente più lungo della Statale per cui c’era bisogno di coinvolgere Anas nazionale. Preferimmo soprassedere per non perdere tempo e firmare l’accordo generale».

Dossi, piste e parcheggi

Ora Littera è pronto a una nuova trattativa. «Non appena avremo il verbale di consegna della circonvallazione al patrimonio del Comune di Serramanna – conferma – riapriremo il confronto con Anas per prevedere il cambio. Nello stesso confronto discuteremo anche della realizzazione delle due rotatorie».

Riavere piena disponibilità sulle vie Rinascita, Roma e Cagliari (che ricadono nel tratto urbano della statale), per Serramanna sarebbe un cambio epocale: «Potremmo finalmente ripensare tutta la viabilità del centro cittadino», spiega il sindaco. «Si pensi che su quelle vie, per esempio, non possiamo realizzare attraversamenti pedonale rialzati, piste ciclabili, parcheggi. Non possiamo, che so, organizzare un mercatino di Natale. Una situazione penalizzante che ci limita molto. Potremmo ripensare il centro storico, che coincide con la 196, e costruire interessanti politiche cittadine», conclude Littera.

