Maracalagonis.
09 gennaio 2026 alle 00:13

Viabilità, lavori per sistemare via Urano 

Al via presto a Torre delle Stelle i lavori di sistemazione della via Urano: una delle vie di comunicazione più importanti della località turistica che porta a Genn’e Mari. Il Comune di Maracalagonis ha già affidato l’opera all’impresa che si è aggiudicato i lavori con un ribasso a base d’asta di oltre il 23 per cento. La realizzazione del progetto costerà 163mila euro rispetto ai 200 preventivati. Il ribasso d’asta potrà essere utilizzato per altri interventi.

L’intervento sulla via Urano è particolarmente atteso dai residenti nella frazione marina. Ma ovviamente anche dei turisti che arriveranno durante l’estate che, stando ai programmi, dovrebbero trovare la strada sistemata con l’utilizzo di un calcestruzzo particolare, adatto per le località turistiche. Il progetto e l’intero iter di assegnazione dei lavori (cinque le imprese che hanno presentato domanda di partecipazione), è stato seguito dal responsabile del servizio del Comune di Maracalagonis, il geometra Mauro Etzi. I lavori sono stati assegnati all’impresa Costruzione “Pilia Sas”, con sede a Cagliari.Migliora così la viabilità all’interno del villaggio di Torre delle stelle. Numerose sono state le strade di accesso al mare sistemate negli ultimi anni dai Comuni di Sinnai e Maracalagonis. (ant. ser.)

