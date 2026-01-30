Viabilità, lavori per la segnaletica nelle strade 

Sono iniziati a Samassi i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale nella zona compresa tra via Stazione e via Sanluri. Gli interventi stanno procedendo a singhiozzo a causa delle condizioni meteo avverse, che in questi giorni stanno rallentando le operazioni. Il rifacimento della segnaletica, finanziato interamente con risorse comunali per un importo di circa 40 mila euro, interesserà progressivamente tutto il centro abitato e proseguirà per una decina di giorni.«L’avvio dei lavori è stato programmato attendendo sia il miglioramento del meteo sia la riapertura delle due corsie sul ponte, con l’obiettivo di limitare il più possibile i disagi, comunque evidenti, legati alla presenza di più cantieri contemporanei nel paese», spiega il vicesindaco Giacomo Onnis.

Il rifacimento della segnaletica si inserisce in un quadro più ampio di interventi che stanno interessando Samassi negli ultimi mesi: dai lavori sul ponte agli allacci del gas, fino ai ripristini stradali successivi alla realizzazione della rete in fibra ottica, ripresi lo scorso 13 gennaio. In queste settimane sono infatti in corso la fresatura dei vecchi asfalti e la posa del nuovo bitume nelle strade del centro abitato interessate dai lavori, con conseguenti divieti d'accesso temporanei in alcune vie.

