VaiOnline
Samassi.
31 gennaio 2026 alle 00:34

Viabilità, lavori per la segnaletica nelle strade 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono iniziati a Samassi i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale nella zona compresa tra via Stazione e via Sanluri. Gli interventi stanno procedendo a singhiozzo a causa delle condizioni meteo avverse, che in questi giorni stanno rallentando le operazioni. Il rifacimento della segnaletica, finanziato interamente con risorse comunali per un importo di circa 40 mila euro, interesserà progressivamente tutto il centro abitato e proseguirà per una decina di giorni.«L’avvio dei lavori è stato programmato attendendo sia il miglioramento del meteo sia la riapertura delle due corsie sul ponte, con l’obiettivo di limitare il più possibile i disagi, comunque evidenti, legati alla presenza di più cantieri contemporanei nel paese», spiega il vicesindaco Giacomo Onnis.

Il rifacimento della segnaletica si inserisce in un quadro più ampio di interventi che stanno interessando Samassi negli ultimi mesi: dai lavori sul ponte agli allacci del gas, fino ai ripristini stradali successivi alla realizzazione della rete in fibra ottica, ripresi lo scorso 13 gennaio. In queste settimane sono infatti in corso la fresatura dei vecchi asfalti e la posa del nuovo bitume nelle strade del centro abitato interessate dai lavori, con conseguenti divieti d'accesso temporanei in alcune vie.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Via libera tra le polemiche alla manovra per i Comuni

Centrodestra fuori dall’Aula, ma la maggioranza va avanti Truzzu: inaccettabile. Comandini prova a ricucire lo strappo 
Roberto Murgia
Il convegno.

«La sanità sia al servizio dei più deboli, restiamo umani»

Umberto Zedda RIPRODUZIONE RISERVATA
Francesca Sanna parla della sua scelta professionale

«Sì, sto per partorire ma i miei piazienti non possono stare soli»

Una storia di impegno e dedizione nell’ambulatorio di Solarussa  
Marianna Guarna
Maltempo

Nuova allerta meteo Cagliari chiude le scuole e i parchi

Allarme arancione per rischio idrogeologico Dopo Harry la città si blinda un’altra volta 
Alessandra Ragas
Intervista

«Macché fascismo, il rischio oggi è l’autoritarismo»

Da Cucchi a Minneapolis, Manconi e la “democratura” all’orizzonte. Il primo fronte: lo scudo penale 
Celestino Tabasso
Il caso

Alla Camera porte chiuse per CasaPound

L’opposizione occupa la sala e canta “Bella Ciao”, poi Fontana vieta l’evento 
L’incontro.

«Un problema serio quello dei 41-bis, territorio a rischio»

Mario Tasca RIPRODUZIONE RISERVATA