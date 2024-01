Viabilità, lavori in Costa Verde per i danni causati dalla pioggia 

Lavori urgenti nelle strade di collegamento di due villaggi turistici della Costa Verde. Nello specifico si tratta di interventi sul manto stradale per permettere l’accesso ai mezzi della società che gestisce il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti a Pistis e Senne S’arca.

Era stato il sindaco, Paolo Salis, lo scorso 11 novembre a «ordinare all’ufficio tecnico di provvedere con somma urgenza ai lavori di ripristino e messa in sicurezza del piano della carreggiata delle strade danneggiate dall’alluvione, abbattutosi nei giorni 29 e 30 ottobre, e alla rimozione di detriti con l’ausilio di ditte specializzate». A fine anno i lavori sono stati affidati a un’impresa locale per dodici mila euro. «Il progetto – ricorda Salis – interessa l’eliminazione dei detriti depositati sull’asfalto che rendono difficoltoso il passaggio dei mezzi per la raccolta dei rifiuti. Un servizio essenziale che non può essere in alcun modo sospeso, sarebbe un grave danno all’ambiente, ma soprattutto alle persone che abitano tutto l’anno nei villaggi». I lavori sono stati affidati il 28 dicembre. Minoranza all’attacco: «Chiusura d’anno – incalza Agostino Pilia – con l’ennesimo intervento tampone. La messa in sicurezza di quelle strade richiede ben altro: non ci sono guardrail, la segnaletica è scarsa, l’illuminazione pure e chi la percorre rischia tuttora, anche se hanno pulito il manto stradale e in qualche tratto tappato le buche». ( s. r. )

