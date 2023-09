Viabilità, lavori da un milione 

Guspini si prepara a rinnovare le sue strade grazie a 500 mila euro di finanziamenti della Regione da impiegare per gli asfalti e la sicurezza del centro abitato. Le vie interessate vanno dal centro alla periferia e sono in arrivo altre opere che, sommate a quelle già appaltate, porteranno la spesa per le strade del paese a quasi un milione di euro.

Dove

Smantellamento del vecchio asfalto, posizionamento del nuovo e sistemazione delle pendenze, oltre al sollevamento delle griglie e dei chiusini fognari al nuovo livello della strada per evitare dislivelli pericolosi. Queste le fasi previste. Le vie interessate saranno Genova, Alicata, Borsellino con numerosi crocevia nelle vicinanze, Montevecchio (il tratto da via Mameli a poco prima di incrocio via Machiavelli), Marconi (da dopo il cimitero a via Boccaccio oltre a un rattoppo di fronte all’ingresso del cimitero e al tratto compreso tra l’incrocio di via Verga con la via Montevecchio, più il crocevia tra via Montevecchio e via Marconi), Boccaccio (fascia centrale dall’incrocio di via Marconi a tutto il tratto fronte area verde), Alessandrini (incrocio con la via G. Rossa), via Amendola (slargo tra la piazza e le abitazioni), Nenni, Velio Spano (il tratto tra via Marabini e via La Pira), viale di Vittorio (tratto tra via Togliatti e via D’Acquisto), Santa Maria (tratto tra incrocio via Don Minzoni a via Torino più l’incrocio con via Matteotti. Inoltre, negli ingressi da Montevecchio, Arbus, San Gavino e Gonnosfanadiga, saranno creati attraversamenti pedonali rialzati.

I commenti

Questi interventi portano a quasi un milione di euro la somma destinata alle strade. Gli uffici stanno eseguendo la progettazione altri asfalti (200mila euro da somme di bilancio) e per gli attraversamenti pedonali rialzati (60mila euro). A ciò si sommano i 100mila euro di lavori nell’asse mediano già appaltati, da viale di Vittorio a via Gramsci, nel tratto a due corsie. «Sono interventi necessari perché la situazione asfalti a Guspini ne necessita in maniera impellente, speriamo anche ci siano degli specchi parabolici, ulteriori marciapiedi e magari qualche cambiamento del senso di circolazione di alcune strade per un totale miglioramento della sicurezza», dice il consigliere di minoranza del gruppo Impari Marcello Pistis. «Il finanziamento della Regione di 500mila euro è l’ennesimo frutto del lavoro di amministrazione e ufficio tecnico per attrarre risorse esterne di cui abbiamo bisogno per dare più risposte ai cittadini in un lavoro costante e non scontato. Ora l’ufficio sta predisponendo i progetti per gli altri due finanziamenti da fondi di bilancio», chiude il vice sindaco Marcello Serru.

