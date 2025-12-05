Viabilità, lavori con i soldi dell’alluvione 

Alluvione 2020, cinque anni dopo. Un lungo periodo in cui il Comune di Arbus ha dovuto fare i conti con la carenza di personale da una parte e con i danni in tutto il territorio dall’altra, dal centro abitato alla Costa Verde a causa delle forti precipitazioni, frane e allagamenti. Tutto questo nonostante i 330.840 euro della Regione in cassa dal 2021, integrati nei giorni scorsi con altri 60mila euro. I primi interventi partirono nel 2023, furono riservati alle urgenze, come le zone colpite da frane, recinzioni a rischio crollo, sistemazione delle aree verdi e di alcune strutture sportive. Il resto, spalmato su 25 strade da sistemare, progetti da sei a mila euro, sta vedendo la luce in questi giorni. «Con queste ultime risorse – dice il sindaco, Paolo Salis – abbiamo scelto di completare la sistemazione della viabilità interna, intervenendo su strade che da oltre quarant’anni non ricevono manutenzione, con tratti ancora non asfaltati». Così l’assessore alla Protezione civile, Simone Murtas: «Al momento la priorità è per Tunaria, S’imperadori, Mitza is Concas, Zurufuso-Seguris». Polemizza il consigliere di minoranza, Agostino Pilia: «Per 5 anni hanno avuto i soldi in cassa, mentre le strade continuavano a consumare l’asfalto con buche e avvallamenti. Ritardi ingiustificabili quando di mezzo c’è la sicurezza delle persone». ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA