Viabilità, lampioni accesi nella strada per la zona industriale 

Con l’accensione delle lampade, sono stati ultimati i lavori per la messa in sicurezza del tratto di strada provinciale di Sinnai che unisce la via Libertà del paese alla rotonda, all’altezza della zona industriale di “Luceri”. I punti luce, una ventina, sono stati realizzati su un lato della trafficatissima strada dove, tra l’altro, sono stati ricavati il marciapiede e una cunetta laterale in cemento, lungo il tracciato che consente anche ai pedoni di raggiungere in sicurezza l’area industriale. Riasfaltata anche la carreggiata, così come sono state sistemate la cunetta laterale e la canalizzazione delle acque piovane, su condotta interrata. Un’opera fondamentale per la sicurezza dei cittadini e per rendere più fluida la viabilità in una zona strategica del territorio. Un passo concreto verso una mobilità più sicura. Basti dire che prima della realizzazione dell’impianto di illuminazione, questo tratto di strada (che poi è periferia di Sinnai) restava completamente al buio.

La Città metropolitana completerà presto anche l’impianto di illuminazione nella rotonda inaugurata lo scorso aprile allo svincolo per Sinnai. Sono state già realizzate le condotte per il passaggio dei cavi. (r. s. )

