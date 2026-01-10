VaiOnline
Sinnai.
11 gennaio 2026 alle 00:12

Viabilità, lampioni accesi nella strada per la zona industriale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Con l’accensione delle lampade, sono stati ultimati i lavori per la messa in sicurezza del tratto di strada provinciale di Sinnai che unisce la via Libertà del paese alla rotonda, all’altezza della zona industriale di “Luceri”. I punti luce, una ventina, sono stati realizzati su un lato della trafficatissima strada dove, tra l’altro, sono stati ricavati il marciapiede e una cunetta laterale in cemento, lungo il tracciato che consente anche ai pedoni di raggiungere in sicurezza l’area industriale. Riasfaltata anche la carreggiata, così come sono state sistemate la cunetta laterale e la canalizzazione delle acque piovane, su condotta interrata. Un’opera fondamentale per la sicurezza dei cittadini e per rendere più fluida la viabilità in una zona strategica del territorio. Un passo concreto verso una mobilità più sicura. Basti dire che prima della realizzazione dell’impianto di illuminazione, questo tratto di strada (che poi è periferia di Sinnai) restava completamente al buio.

La Città metropolitana completerà presto anche l’impianto di illuminazione nella rotonda inaugurata lo scorso aprile allo svincolo per Sinnai. Sono state già realizzate le condotte per il passaggio dei cavi. (r. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Meteo

Maestrale e freddo: l’Isola nella bufera

l C. Fiori, Onano, Spignesi
Il Comune sospende i lavori nel cantiere di Naseddu

Arzachena impone l’alt al futuro parco fotovoltaico

Andrea Busia
Barbagia.

Neve e ghiaccio sulle strade del Nuorese

Giorgio Ignazio Onano
Decine di pazienti sulle barelle per giorni: nei reparti mancano posti letto per i ricoveri

Pronto soccorso, bombe a orologeria

Gli ospedali di Cagliari presi d’assalto, file di ambulanze in attesa 
Cristina Cossu
La storia

«X Factor, la prof e tanta sofferenza, ma ora siamo felici»

Il grande sostegno di Sinnai: il 13 presenta il disco a Cagliari 
La storia

Gli scavi a Ruinas, dove i nuragici temevano il vento

L’archeologo: «Solo tracce molto antiche, qui si viveva in pace. Il nemico? Il maestrale» 
Giuseppe Deiana
Su Videolina parla l’avvocato esperto di trasporti

«Gli aeroporti ai privati? Nell’Isola è necessaria la massima trasparenza»

Paolo Angius: addizionale comunale da abolire, le low cost sono una risorsa 
Nicola Scano
Lo scontro

Opposizioni all’attacco «No al referendum per fermare Meloni»

Comincia la corsa in vista del voto: «Primo passo per governare il Paese» 