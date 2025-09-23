Viabilità, la rivoluzione di Santa Greca 

Transenne metalliche, dissuasori stradali e barriere antipanico. È già iniziato il movimento dei dispositivi di sicurezza che da venerdì a martedì rivoluzioneranno la viabilità di pedoni e automobilisti all’interno del centro urbano di Decimomannu in occasione della festa di Santa Greca. L’interdizione al traffico da una parte è stabilita da apposite ordinanze firmate dal comandante della polizia locale e serve a garantire la sicurezza nella rete viaria nella quale sono presenti bancarelle, si snodano processioni e ci si muove per raggiungere o abbandonare la festa. Dall’altra è (spesso) imposta abusivamente da cittadini che, durante la festa, si appropriano di spazi pubblici, li delimitano con nastro da cantiere e li trasformano in parcheggi a pagamento.

Le ordinanze

Dalle 8 di giovedì fino alle 2 di mercoledì è stata istituita la temporanea chiusura alla circolazione veicolare e il divieto di sosta, fermata e transito, fatta eccezione per i veicoli muniti di apposita autorizzazione, di soccorso pubblico e di protezione civile in servizio di emergenza. Dove? Nel polo fieristico, lungo la corsia d’emergenza perimetrale, nell’area concerti e nelle rispettive vie di esodo e nell’adiacente oliveto. In quest’ultimo, a differenza dello scorso anno, non potranno parcheggiare nemmeno gli ambulanti. In via Nazionale, dalla rotatoria di viale Italia a quella di via Repubblica, i divieti partiranno dalle 12 di sabato.

Domenica e lunedì le operazioni di carico e scarico delle merci dovranno essere effettuate inderogabilmente entro le 8, mentre ai soli residenti sarà consentito accedere alle proprie abitazioni previa esibizione di un documento di identità. Attenzione ai divieti sparsi per buona parte della cittadina. I veicoli che sosteranno dove non devono verranno rimossi e trasportati nel piazzale del Centro Culturale Grazia Deledda, in via Sanzio.

Pass e parcheggi

Maggiori le restrizioni nelle vie Dritta, Santa Greca, Conte Cao, Sassari e nel tratto di corso Umberto compreso tra l’intersezione con la via Cagliari (piazza Balli) e via Nazionale: qui il divieto di transito è esteso ai residenti dalle 8 alle 14 di domenica e dalle 18 alle 2 di tutti i cinque giorni. Durante la sosta negli orari consentiti i residenti dovranno esporre, sul parabrezza anteriore del veicolo, il pass rilasciato dal Comune con la targa.

Per tutti i giorni della festa, all’interno dell’area parcheggio in prossimità del piazzale Stazione è istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, a eccezione dei veicoli di trasporto pubblico. Per gli invalidi saranno garantiti 2 stalli di sosta nei pressi della Stazione, 5 all’interno dell’area parcheggio già esistente all’inizio di viale Italia, 7 nell’area adiacente all’oliveto e confinante con la Statale 130 (nei pressi di piazza Sacro Cuore). È consigliato l’uso dei mezzi pubblici, che verranno potenziati. Chi non può rinunciare all’auto, può parcheggiare nella zona dei supermercati o del campo sportivo.

