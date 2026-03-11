Viabilità, la Regione stanzia 300mila euro 

Nuovo finanziamento da parte della Regione per la strada comunale ex Isili–Nurri in località Sa Porta Mana. Altri 300.000 euro per la sicurezza e il collegamento con il paese e per l’accesso alla zona artigianale. Si tratta di un importo che consentirà di dare il via al al terzo lotto dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza.

Il finanziamento arriva a seguito della partecipazione del Comune a un bando regionale riservato alla viabilità con un progetto esecutivo già pronto per essere realizzato. Negli anni scorsi la stessa strada era già stata oggetto di due ulteriori finanziamenti regionali da 300.000 euro ciascuno, portando così il totale delle risorse destinate alla sistemazione dell’arteria a 900.000 euro complessivi. «Questo nuovo finanziamento rappresenta un risultato molto importante – ha detto il sindaco Luca Pilia – perché ci consente di proseguire nel percorso di riqualificazione di una strada strategica». Gli interventi previsti riguarderanno l’allargamento della carreggiata, il rifacimento del manto stradale e l’adeguamento della strada agli standard di sicurezza previsti dalla normativa. «È un investimento concreto sulla sicurezza stradale e sulla qualità delle infrastrutture del territorio», ha concluso Pilia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

