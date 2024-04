Viabilità, la mappa dei cantieri 

Sistemare le strade più disastrate, realizzare i marciapiedi mancanti soprattutto nelle zone periferiche e completare le opere in alcune vie dimenticate. Così l’amministrazione comunale ha messo mano ai propri fondi di bilancio e ha investito 265mila euro nella manutenzione straordinaria della viabilità urbana. Alcuni lavori sono già in corso. «L’importo complessivo dei lavori appaltati è di circa 120mila euro. I cantieri hanno interessato la sistemazione del prolungamento della via Nuraci fino alla bretella che porta alla nuova stazione ferroviaria. In più sono stati sistemati alcuni tratti del piazzale dedicato ai giudici Falcone e Borsellino e anche la bretella secondaria che collega via Ungaretti e via Pascoli», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Nicola Ennas. Altri importanti lavori hanno permesso di mettere in sicurezza strade del paese molto frequentate: così sono stati realizzati nuovi marciapiedi in via Oristano e in via Tommaseo, strada di intenso traffico pedonale perché frequentata dagli studenti del liceo Marconi-Lussu mentre in via Copernico sono stati realizzati i marciapiedi mancanti.

I fondi

Non solo, perché la Giunta comunale, che terminerà il proprio mandato a giugno, a fine dicembre ha approvato la spesa di altri 53mila euro che permetteranno il completamento dell’asfalto e di nuovi marciapiedi in via Oristano e la riparazione della carreggiata. «In questo caso – aggiunge Nicola Ennas – l’inizio dei lavori è previsto per il mese di maggio. Inoltre nell’avanzo del bilancio comunale di fine anno abbiamo stanziato altri 92mila euro per completare l’intervento sulla pavimentazione stradale delle vie Oristano e Tommaseo. I lavori sono previsti anche in questo caso nel mese di maggio».

Così la viabilità del paese sarà migliorata soprattutto nelle vie di intenso traffico anche se rimangono da risolvere alcune criticità come nella strada a ridosso della fonderia e che risulta piena di fossi e di voragini che d’inverno si riempiono d’acqua e che diventano un pericolo anche la notte per la presenza di una illuminazione non sufficiente. Resta da sistemare via Tuveri che collega via Villacidro e via Po e ad oggi il traffico subisce importanti deviazioni visto il divieto di transito dei mezzi pesanti e degli autobus nel ponte di via Villacidro a causa degli evidenti segni di cedimento presenti, un fatto che contribuisce a isolare le imprese della zona artigianale del paese e gli impianti sportivi presenti come le grandi piscine e i campi da tennis dello sporting club. Qui sono attesi da anni i lavori per la costruzione dei nuovi ponti sul rio Malu per eliminare il rischio di nuove esondazioni del fiume come successo nel 2013 con il ciclone Cleopatra.

