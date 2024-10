Viabilità interna, a breve cantieri aperti 

Nel paese del Guilcier prosegue l’opera di sistemazione della viabilità interna, attualmente in pessime condizioni. Buche e vere e proprie voragini presenti in arie zone dell’abitato che, in più occasioni, hanno sollevato le proteste della cittadinanza. Ora però si sta procedendo alla sistemazione con risorse importanti.

Sono già stati spesi oltre 300mila euro e, in questi giorni, sono stati affidati i lavori che prevedono interventi per un milione di euro grazie a un finanziamento regionale. Somme alle quali si vanno ad aggiungere ulteriori 300mila euro finanziati di recente. Il cantiere interesserà numerose vie dell’abitato e in queste verranno rifatti anche i sotto servizi. «Finalmente riusciamo a mettere a frutto le risorse ottenute dalla Regione in questi anni – commenta il sindaco Domenico Gallus -. La nostra speranza è che i lavori siano conclusi entro la prossima estate. Si potranno così dare risposte alle tante e giuste proteste dei cittadini che segnalano la situazione precarietà della viabilità interna». ( a. o. )

