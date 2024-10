Viabilità in via Sassari: senso unico e nuovi parcheggi 

Era stato annunciato solo poche settimane fa e ora è realtà: è stato istituito il senso unico in via Sassari e sono stati creati dei nuovi parcheggi. La misura, volta a migliorare la fluidità del traffico e a garantire maggiore sicurezza in una zona dove oltre alle scuole c’è anche la strada più trafficata e il Municipio, è già in vigore, apportando modifiche sostanziali per residenti e automobilisti.

La decisione di trasformare Via Sassari in una strada a senso unico era stata presa in contemporanea con un'altra ordinanza, quella che permette ai genitori e ai bambini delle scuole elementari di sostare all'interno dei campi dello stesso istituto a ridosso degli orari di ingresso e uscita degli alunni. Nel dettaglio, l'accesso a Via Sassari sarà consentito esclusivamente da Via Sardegna, Via Alghero (con la limitazione negli orari di ingresso degli alunni) e Via Campidano. La segnaletica stradale è già stata aggiornata per rendere operativa la nuova disposizione (compresa la segnaletica orizzontale), e i cittadini sono stati invitati a prestare attenzione alle novità.

Tracciati anche i nuovi stalli, per evitare il problema delle auto in doppia fila (per quanto possibile). «Questi interventi sono stati pensati per migliorare la sicurezza e la vivibilità del nostro paese - aveva dichiarato il sindaco Madeddu – l'obiettivo è tutelare sia i bambini che i genitori durante l’ingresso a scuola».

