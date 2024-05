Viabilità, il villaggio insorge 

Una rotonda davanti alla torre spagnola, senso unico per raggiungere la spiaggia, parcheggi a pagamento, divieti di sosta. Il progetto del Comune di Arbus per rivoluzione la viabilità del villaggio turistico di Torre dei Corsari non piace agli abitanti. Scontenti quelli che ci abitano per tutto l’anno, molti proprietari delle tremila villette estive, alcuni titolari di strutture ricettive. I malumori infiammano i social, la minoranza protesta: «La strada di accesso alla spiaggia è stretta e presenta problemi», dice il capogruppo, Michele Schirru. Il sindaco Paolo Salis: «Da anni rileviamo disagi per la congestione del traffico, senza mai una proposta al riguardo. L’abbiamo trovata e in parte sperimentata lo scorso anno».

Senso unico

La segnaletica sulla strada che porta al villaggio preannuncia l’inizio del senso unico dal bivio della circonvallazione fino alla torre, ultimo tratto riservato a 118 parcheggi a pagamento e pochi spazi liberi. Altra novità è il divieto di sosta lungo la via del Laghetto e nello sterrato ai piedi di una duna, da sempre parcheggio gratis per circa 50 auto. Aggiungendo un centinaio di posti a pagamento, chiusi da sbarre telecomandate, davanti allo stabilimento del Comune, l’azzurro del mare e il blu dei parcheggi diventano i colori dominanti. Una rivoluzione che ha agitato gli animi prima ancora di vedere la luce. «Risiedo da anni in questo villaggio – sbotta Mario Mura – . Mai avrei pensato di dover uscire dal centro abitato, attraversare la circonvallazione e parcheggiare a pochi passi da casa per andare al mare. Per noi solo tasse, un’agevolazione sarebbe stata doverosa». E ancora: «Fra divieti di sosta, sensi unici, sbarre telecomandate, parcheggi tutti in una salita ripida – dice Monica Soro – nessuno si è ricordato dei disagi per i disabili e gli anziani».

Il progetto

«Chiedo scusa ai residenti, ma è stata una scelta obbligata. È importante capire che si può andare al mare anche senza parcheggiare l’auto per forza davanti alla sabbia – dice il primo cittadino –. Purtroppo a Torre dei Corsari ogni anno il traffico estivo va in tilt, file interminabili di auto, polemiche, proteste, litigi per un posto, incidenti, interventi della Polizia municipale. Le multe fioccano: 400 solo lo scorso anno». Salis ricorda che finalmente «si realizza il progetto del 2008, quando la circonvallazione fu finanziata dalla Regione con mezzo milione di euro per l’accesso al mare in sicurezza dei bagnanti e soprattutto dei mezzi di soccorso. Ormai la maggior parte del lungomare è a senso unico». Una soluzione che non convince il consigliere Schirru: «Sarebbe bastato incentivare forme di mobilità sostenibile con il rafforzamento dei mini-bus già attivi all’interno della località».

RIPRODUZIONE RISERVATA