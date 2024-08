Viabilità, i Piani ancora nel cassetto 

Mobilità lenta, programmazione pure. A diciannove mesi dall’avvio della redazione, il Piano urbano della mobilità sostenibile e il Piano del traffico al momento restano un obiettivo sulla carta. L’approvazione dei due documenti, prevista tra fine 2023 e inizio 2024 era poi slittata a luglio. «Ragionevolmente - dichiarava infine a maggio l’assessore all’Urbanistica, Ivano Cuccu, posticipando ancora l’appuntamento - tra agosto e settembre il Pums sarà chiuso». I passaggi prima del via libera, però, sono ancora parecchi: tanto per cominciare quello in maggioranza (dove si dovranno fare i conti con i malumori di Forza Italia), poi in Giunta, infine in Consiglio.

Il ritardo

Tra ferie e festività sarà difficile portare a termine l’iter a settembre. L’Assemblea civica, dopo l’ultima riunione del 31 luglio, si è presa una pausa (necessaria forse a trovare una sintesi nel centrodestra). La conferenza dei capigruppo, convocata nei giorni scorsi dal presidente del Consiglio, ha fissato al 17 settembre la prossima riunione, ma per ora all’ordine del giorno ci sarebbero solo interpellanze e interrogazioni. Niente Pums mentre l’assessore Cuccu si trincera dietro il silenzio.

Gli obiettivi

A fine maggio, ad illustrare gli obiettivi del Piano che dovrebbe rimpiazzare quello in vigore, era stato Gabriele Astolfi, tecnico di Leganet (la società alla quale il Comune ha affidato la progettazione di Pums e Put per 84.800 euro), nell’ambito di quella che nel cronoprogramma era stata definita la “fase partecipativa”. Dopo il flop dei questionari online, compilati da appena 258 cittadini, nella sala Giunta erano stati invitati i rappresentanti di scuole, associazioni, di volontariato e i residenti del centro. Qualche suggerimento era arrivato: il miglioramento dei collegamenti tra la città e le frazioni, del trasporto pubblico e dei percorsi dedicati alla mobilità dolce.

I nodi

C’è poi il nodo della stazione Arst. Per completare il trasferimento da via Cagliari a via Ghilarza manca sempre la realizzazione della rotonda tra le vie Ghilarza e Marroccu: 600mila euro che la Regione ha inserito nel calderone dei 4 milioni stanziati per il completamento del centro intermodale. Appare evidente che l’avvio del nuovo anno scolastico non si discosterà da quello appena concluso, con via Cagliari congestionata dai bus e i pendolari costretti ad affidarsi a navette di collegamento non sempre puntuali. Restano inoltre irrisolti il nodo Ztl nel centro storico (in vigore da oltre 10 anni ma mai realmente attuata) e i problemi legati alla congestione del traffico e alla sicurezza in tante strade cittadine.

La genesi

L’assessore alla Viabilità, Ivano Cuccu, pochi mesi dopo aver avuto l’incario ha mostrato interesse per la redazione dei due Piani. Il motivo si legge poi nella determina a firma dell’ex dirigente, Giuseppe Pinna, del 25 gennaio 2023 con la quale si affidava la redazione dei due Piani alla Leganet per 84.800 euro: «A seguito della realizzazione e/o la futura realizzazione di diversi interventi pubblici quali costruzione del centro intermodale, circonvallazione Ovest, soppressione dei passaggi a livello e realizzazione di diverse rotatorie, l’assetto del territorio risulta modificato rispetto a quello previsto nel Pum adottato nel 2017». Che però sino a quel giorno è rimasto sulla carta.

Il vecchio Piano

Eppure il Piano della mobilità approvato dalla precedente Giunta di centrodestra prevedeva alcune soluzioni che nulla c’entrano «con le modifiche dell’assetto del territorio» e che si potevano subito rendere operative. Come l'estensione della Ztl alle vie Ciutadella de Menorca, Carmine e vico Angioy; l’area pedonale tra piazza Eleonora, piazza Martini e via Serneste, in via Contini e tra via Riccio e piazza Roma. O le “zone 30” a Sa Rodia, Cuccuru 'e portu e a Donigala.

