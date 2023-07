Viabilità e zone interne, confronto con i big della Lega 

L’assessore regionale ai Lavori pubblici Pierluigi Siau ieri pomeriggio nell’incontro organizzato dal gruppo Lega ha parlato all’ExMè di idee e progetti per il territorio, «investimenti sulla viabilità, sulle dighe» come il recente invaso di Cumbidanovu, e si è confrontato in un dibattito su ciò che è stato fatto e quello che rimane da fare per le zone interne dell’Isola. Insieme all’assessore Saiu, all’iniziativa hanno partecipato il presidente del Consiglio, Michele Pais, l’assessora all’Agricoltura, Valeria Satta, Michele Ennas, capogruppo della Lega, Andrea Piras (presidente commissione Autonomia) e Ignazio Manca, dell’ufficio di presidenza.

