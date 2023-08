Viabilità e strade sicure: arriva la nuova segnaletica 

Nuova segnaletica stradale verticale e orizzontale è viabilità rivoluzionata fra le vie Quartu e Perra, compresa la via Concas, dove lo stesso traffico da anni in alcune ore della giornata diventa insostenibile (soprattutto nella via Perra che ospita negozi e tante altre attività imprenditoriali). Da alcuni giorni sono in corso i lavori per la messa in opera della nuova segnaletica verticale.

Un progetto in piedi da tempo e che è diventato operativo ieri. «La Polizia locale in questi primi giorni, sarà ovviamente collaborativa con gli utenti- hanno spiegato il vice comandante Giuseppe Fiori e il responsabile del servizio Viabilità, Franco Orrù. L’obiettivo è creare un traffico scorrevole e sicuro».Il comparto interessato dai lavori si sviluppa tra le due strade centrali, la via Perra e la via Concas e da tutte quelle ad esse collaterali. La via Perra sarà percorribile a partire dalla via Trieste. La via Concas, in senso opposto in direzione e sbocco nella via Trieste. Sono previsti ovviamente gli stop nelle strade di accesso alle vie Concas e Perra e su qualche tratto delle due stesse strade centrali per evitare che diventino piste automobilistiche.

«Una segnaletica – ha detto l'assessore Nuccio Melis – frutto di uno studio particolarmente curato anche in base al traffico che insiste su tutte queste strade. Ne dovrebbe beneficiare la vivibilità dell’intero quartiere». (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA