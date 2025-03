Viabilità e sicurezza, tre nuovi dossi rialzati  

Strade più sicure grazie alla realizzazione appena conclusa di tre nuovi attraversamenti pedonali rialzati e alla sistemazione delle buche e dei tratti di asfalto dissestato in viale Trieste. Lo rimarca il sindaco Stefano Altea, 44 anni, che ha anche la delega ai lavori pubblici: «Questi lavori sono stati eseguiti in meno di 2 settimane e contribuiranno a rendere più sicuro il nostro paese in alcuni punti particolarmente sensibili per via del traffico e i lunghi rettilinei». Così l’amministrazione comunale ha investito 77mila euro e 169 euro per la creazione di questi tre attraversamenti perdonali nelle vie più pericolose dove spesso si sono verificati incidenti stradali in corrispondenza con incontri a raso.

Il primo intervento ha interessato l'attraversamento pedonale rialzato di fronte all’ospedale in via Roma. Poi un secondo intervento ha interessato via Villacidro all’angolo con via Caprera e un ultimo intervento ha avuto luogo in viale Trieste all’angolo con via Mazzini. In questi punti si sono verificati numerosi incidenti stradali. Ora ci saranno altri lavori di sistemazione delle strade: «Quello appena realizzato – aggiunge il sindaco – è i uno dei primi interventi che si iscrive in un più ampio progetto volto a rendere più ordinata la nostra viabilità urbana. A breve partiranno i lavori per la via Convento e Santa Severa». (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA