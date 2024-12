Viabilità e illuminazione: le richieste della minoranza 

L’opposizione in consiglio comunale presenta una mozione e un’interrogazione.«La prima, a seguito di una mozione sulla viabilità locale presentata dal nostro gruppo un anno fa (e votata all’unanimità) - dice il consigliere Mattia Uccheddu - e una raccolta firme protocollata dagli abitanti di Via Manno, sollecita la giunta comunale ad intraprendere un percorso con il comando della Polizia locale al fine di veicolare il traffico nel quartiere. Soste selvagge e una strada a doppio senso di marcia causano quotidianamente problemi alla viabilità e danni ai mezzi dei residenti».

L’argomento sarà discusso il 30 dicembre prossimo assieme all’interrogazione che verte invece su un problema di urbanizzazione. «Ha come obiettivo l’impegno da parte della Giunta ad urbanizzare Via Borgo Solci (lato Grande Quercia) - evidenzia Uccheddu - la zona non dispone di illuminazione pubblica e di un sistema fognario costringendo così gli abitanti, una decina di famiglie, a fare sacrifici quotidiani in termini di servizi e sicurezza. Dopo anni di promesse disattese e disservizi è giunto il momento di trovare una soluzione».

«Il primo argomento andrebbe discusso in modo più ampio poiché il traffico riguarda anche altre zone della città - ha detto il sindaco Ignazio Locci - d’altronde ci sono 8700 auto immatricolate che circolano sulle nostre strade. Per quanto riguarda invece l’illuminazione, abbiamo in programma l’installazione di 3 mila punti luce e anche di questo ne parleremo il 30».

