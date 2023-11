Viabilità e disagi, l’assessore Saiu convoca il comitato a Cagliari 

Un incontro a Cagliari per affrontare i problemi legati alla viabilità per Samugheo. La presentazione del progetto sulla “Traversale Sarda” con l’assessore regionale Pierluigi Saiu, è stata anche l’occasione per un incontro con il comitato locale che, supportato anche dalla raccolta di firme, sta lottando per ottenere il miglioramento delle strade provinciali che portano in paese. Erano presenti il sindaco Basilio Patta e il suo vice Massimiliano Urru. A tutti, Saiu ha garantito in tempi brevi un incontro a Cagliari. «Per anni – ha detto l’assessore- abbiamo assistito a una progressiva delegittimazione e impoverimento delle Province senza che le loro funzioni fossero assunte da altri, da qui l'abbandono della viabilità provinciale. In Finanziaria la Regione ha stanziato risorse, che necessitano di essere integrate anche in considerazione della grande estensione della rete viaria provinciale su tutta la Sardegna. Con il comitato ho preso un impegno sulla necessità di una ricognizione delle urgenze e l’individuazione delle risorse per gli interventi necessari». Dal comitato parole di apprezzamento per l'impegno dell’assessore in quanto la situazione è drammatica.

