«Viabilità, decoro e illuminazione: ecco le nostre opere» 

Il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto di gestione 2024 con il voto a favore della maggioranza e quello contro dell’opposizione. Il sindaco Massimo Falchi ha illustrato gli interventi, esprimendo «soddisfazione per i risultati ottenuti e la quantità di risorse già spese e impegnate».

E ha ricordato le opere in corso o di futura apertura. Come i lavori dei sottoservizi di via Roma (200mila euro) e l’adeguamento degli strumenti urbanistici (210mila euro). Nel cimitero sono stati investiti 80mila euro e a giorni si completerà la costruzione di nuovi loculi. «Investiti 150mila euro per sostituire il 90% dell’illuminazione pubblica, con un ampliamento a Badde Lidone. Completati anche gli interventi sulla viabilità rurale a Mattiglierada, Fiorosu, Isolza, Messales e Badde Lidone; mentre per la riqualificazione urbana abbiamo asfaltato le vie Sindia, Pozzomaggiore, Bosa e San Pancrazio», ha sottolineato Falchi. E nel frattempo sono inziate le fasi di progettazione per sistemare altre strade (opere di 200mila euro) mentre si parteciperà a bandi in scadenza: mezzo milione per pavimentare e riqualificare via Tinnura con il drenaggio delle acque bianche, 400mila euro per il sagrato dei Santi Cosma e Damiano. Attenzione anche all’arredo urbano con la sistemazione di nuove panchine, murales e la cura delle aiuole. Importante supporto anche alle associazioni tra cui Croce verde, Pro Loco, Avis, Coro polifonico, barracelli e Nikeyon. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA