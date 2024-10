Viabilità, dalla Provincia 600mila euro 

«La Provincia del Sud Sardegna ha approvato una delibera destinando oltre 600mila euro alle strade di sua competenza che attraversano Collinas. Questi fondi saranno probabilmente utilizzati per la progettazione necessaria ad ottenere ulteriori finanziamenti per lavori di più ampia portata». Lo dice il sindaco di Collinas, Francesco Sanna, soddisfatto considerata la situazione in cui si trovano alcuni tratti di strade provinciali che portano al paese. Interessate dagli interventi la SP69 Sardara, Collinas - limite Provincia di Oristano (Gonnostramatza); la SP53 Collinas - Statale 131 - limite Provincia di Oristano (Gonnostramatza) e la SP49 Collinas-Villanovaforru. Il Comune attende che Enel concluda un cantiere per bitumare un tratto di Provinciale che attraversa il paese per cui aveva ricevuto un finanziamento di 47mila euro. «In questi anni, l’amministrazione comunale ha più volte segnalato le criticità alla Provincia, evitando polemiche inutili e collaborando quando possibile – aggiunge Sanna –. La somma di questi lavori risulta essere la più alta investito dalla Provincia negli ultimi 40 anni nel territorio di Collinas. Nel 2012 fecero un intervento sulla SP53 da 200mila euro, ma oggi questa strada versa in condizioni critiche peggio di allora». ( g. g. s. )

