Viabilità da sistemare, off limits l’area cani 

Da oggi l'area cani di via Galilei rimarrà chiusa. Lo stabilisce un'ordinanza del responsabile del settore Verde pubblico e arredo urbano, Cristiano Piccardi. La chiusura si è resa necessaria per permettere il rifacimento di una parte della stessa via Galilei, un intervento che rientra nel progetto di riorganizzazione dell'area ex San Mauro e che prevede, oltre a una nuova area sportiva e un'area di sosta per i veicoli, anche una nuova viabilità tra via San Fulgenzio e via Bolivia. L'area cani riaprirà una volta terminati i lavori.

