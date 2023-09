Viabilità, avviati i cantieri per la sistemazione di via Moro 

Sono partiti nei giorni scorsi a Tratalias i lavori di sistemazione della via Aldo Moro.

I cantieri interesseranno anche la via 6 Ottobre 1981 e sono stati avviati grazie a un finanziamento di 140 mila euro. Nello specifico si partirà da via Aldo Moro nel tratto che va dall’intersezione con via 6 Ottobre 1981, fino al civico 106, e la parte iniziale di via 6 Ottobre, dall’ingresso del paese tramite la provinciale 77 per Perdaxius, fino all’intersezione alla bretella di collegamento con la parallela via Roma.

Si sta intervenendo non solo nella sede stradale, ma anche per portare avanti la sistemazione dei marciapiedi, come spiega l’assessore alle manutenzioni Fabrizio Pes: «Finalmente dopo svariati anni, riusciamo ad intervenire in via Aldo Moro e via 6 ottobre, con un grosso intervento che ci permette di sistemare sia la sede stradale che i marciapiedi, ormai impraticabili. Oltre a questi due interventi – aggiunge -approfittiamo per mettere mano e rifare anche il tratto della rete consortile, che presenta delle falle ormai irrecuperabili». Dureranno circa 80 giorni, creando inevitabilmente qualche disagio: «ne siamo assolutamente consapevoli ma si tratta di un piccolo sacrificio che chiediamo ai cittadini visti gli obiettivi da raggiungere: anche questa mattina, insieme all’assessore ai lavori pubblici Marco Antonio Piras, eravamo sul posto per cercare di risolvere qualche piccolo inconveniente e per ridurre al minimo i disagi per i residenti».