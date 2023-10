Viabilità, avviati i cantieri in via Vittorio Emanuele 

Via al nuovo piano d’intervento per regolare la viabilità nella via Vittorio Emanuele di Fluminimaggiore.

I lavori, portati avanti in economia dal Comune, sono iniziati nei giorni scorsi e saranno attuati in breve tempo. «Si tratta di una serie di cambiamenti – spiega il sindaco Paolo Sanna – che abbiamo programmato per regolare meglio il traffico e che avevamo annunciato nel nostro programma elettorale delle amministrative». Lo spostamento della corsia pedonale, attualmente collocata sulla destra per chi si dirige verso l’ex casa cantoniera e delimitata dalle fioriere, figura tra gli interventi principali predisposti nel progetto esecutivo dei lavori. «Le attuali fioriere – aggiunge - saranno piazzate dalla parte opposta e andranno a delimitare la nuova corsia pedonale, che sarà predisposta sul lato sinistro del senso unico. Preciso che tutto è stato stabilito in base alle disposizioni degli ingressi alle attività commerciali e ai bar. Predisporremo anche alcuni parcheggi, che saranno regolati col disco orario». Il piano della viabilità è stato studiato con la collaborazione dell’Anas, che ha rilasciato l’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori, essendo la via Vittorio Emanuele, coincidente con il tratto della Statale 126 che attraversa il centro ex minerario. «Contiamo in questo modo di venire incontro alle esigenze dei cittadini – conclude Paolo Sanna - affinché siano risolte alcune problematiche, più volte presentate dai titolari delle attività commerciali».