Viabilità, appello alla Provincia 

«Ci sono alcuni tratti pericolosi. Bisogna completare presto i lavori per scongiurare incidenti». Appelli alla Provincia e nuove proteste per le condizioni della strada provinciale 2. Per due anni, dopo le tragedie che hanno costretto a ridefinirla strada della morte, è stata al centro di un milionario intervento di messa in sicurezza: barriera centrale nella quattro corsie e posa di nuovo bitume in alcuni segmenti. Poi più nulla. Eppure lungo la Sp 2 fra Carbonia e Villamassargia e pure fra Carbonia e Portoscuso i pericoli non sono spariti. Ci sono tratti in pessime condizioni esclusi dagli interventi di manutenzione.

Disagi a Barbusi

Lo scenario peggiora di giorno in giorno qualche chilometro dopo Barbusi: i tratti (in entrambi i sensi di marcia) prospicenti le frazioni di Is Pireddas, Tanì, Corongiu, lo svincolo per Barega, sono caratterizzati (soprattutto per quanto riguarda le corsie esterne) da cedimenti, sgretolamenti, avvallamenti. «Non vere e proprie buche, per fortuna, perché sono state tappate ma imperfezioni che si trascinano da anni – contesta Graziano Salis, referente di un gruppo di pendolari che viaggiano ogni giorno a Cagliari – ci aspettavamo che la posa del nuovo bitume avvenisse nel 2025 qui e non altrove». Fra installazione della barriera centrale e bitumatura del tratto prossimo a Villamassargia, la Provincia ha speso oltre 8 milioni.

Le segnalazioni

«Ci aspettavamo che le opere proseguissero – accusa Federico Chessa, autotrasportatore – perché la situazione peggiora: con la pioggia in alcuni punti si ripresenta l’acqua planning». Clamoroso lo svincolo in uscita per Tanì: «Un cedimento – afferma Mariano Casula, altro trasportatore di Carbonia – da anni ha formato un dosso: i veicoli col pianale basso raschiano il fondo, i motociclisti rischiano di sprofondare». Ma quei 3-4 chilometri sono caratterizzati da catarifrangenti a pezzi, segnali illeggibili, indicazioni ricoperte totalmente da cespugli e piante. Nel segmento Carbonia-Portoscuso almeno la segnaletica orizzontale è stata ripristinata, ma è ci sono avvallamenti in corrispondenza del rio Flumentepido e altri tratti. È tutto sul tavolo del nuovo presidente della Provincia Mauro Usai: «I fondi ci sono: con un’imminente variazione e rivisitazione di bilancio li destineremo alle carenze della Sp2».

