Viabilità a Torre dei Corsari, il sindaco blinda il senso unico 

«Prosegue la direttiva: il senso unico non si tocca». Il sindaco di Arbus, Paolo Salis, non fa marcia indietro sulla rivoluzione della viabilità del villaggio turistico di Torre dei Corsari, nonostante il malcontento dei cittadini: «L’obiettivo –dice – è mettere fine alla congestione del traffico all’ingresso della spiaggia. Da anni si lamenta la mancanza dei parcheggi e ora che si è trovata la soluzione si è contro la novità».

Salis ribadisce di voler difendere fino in fondo il progetto e convoca un incontro pubblico per mercoledì, alle 10,30, nella piazza Stella Maris della località. «Sono pronto – dice il primo cittadino- al dialogo e ad ascoltare suggerimenti per rendere più agevole l’accesso al mare. Alcune modifiche sono possibili, il passo indietro no: non possiamo affrontare la nuova stagione col caos parcheggi. Per i residenti e i proprietari delle case la sosta sulle strisce blu è scontata del 50 per cento, 2,50 euro per l’intera giornata. Agevolazioni per disabili e mamme in attesa».

Sulla contestazione allo stop della storica area sosta libera ai piedi delle dune, Salis non esclude la possibilità di un’apertura: «Al momento l’area è chiusa per via di un’ordinanza del Tribunale, dopo l’intervento del Genio civile di messa in sicurezza del vicino laghetto». (s. r.)

