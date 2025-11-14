Viabilità a rischio nella strada per la pineta 

Carreggiata stretta, dislivelli e due viadotti che non consentono il transito di due veicoli contemporaneamente. Sono le condizioni in cui versano i 5 chilometri di strada comunale che dalla pineta di Guardia Su Lillu consentono di raggiungere il paese. Qualche mese fa gli operai del Comune hanno tagliato alberi e arbusti ai bordi della carreggiata e questo ha consentito di guadagnare circa un metro in più per il transito dei mezzi pesanti. Ora il problema si ripete, in particolare presso i poderi Etfas e all’incrocio de Sa Masania. (p. cab.)

RIPRODUZIONE RISERVATA