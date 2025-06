Viabilità a Funtanazza: aperta la sbarra nella strada per la spiaggia 

Aperta la sbarra che impedisce l’accesso all’ex colonia marina di Funtanazza: fino al 31 ottobre turisti e pendolari della balneazione potranno raggiungere la spiaggia, un percorso di un chilometro. La torretta dei bagnini, però, resta vuota: al Comune di Arbus la somma di 140 mila euro non basta più per garantire il servizio di salvamento a mare lungo i 47 chilometri di costa, pertanto i bagnini arriveranno solo nelle spiagge più a rischio, con mare aperto e fondali profondi. Funtanazza non lo è, per questo è frequentata da famiglie con bambini e da quanti sono legati ai ricordi della vecchia colonia. Motivazioni che da qualche anno, ad ogni stagione balneare, accendono il dibattito politico in Consiglio comunale, con interrogazioni e mozioni della minoranza.

«Premesso – ricorda il sindaco, Paolo Salis – che si tratta di una struttura privata che fa capo a Riva di Scivu, la sbarra regolamenta il traffico e impedisce che l’area diventi un immondezzaio, obbligando il Comune a sborsare fondi per la raccolta straordinaria dei rifiuti. Comune, ai pedoni l’ingresso è sempre consentito, in estate anche alle auto».

Non la pensa così il consigliere di minoranza, Agostino Pilia: «Non è una questione di stagioni, la sbarra va tolta. Chiude una strada utilizzata da almeno 30 anni dalla popolazione per accedere al mare, tanto da potersi ormai definire di uso pubblico. Il compendio edilizio, non sfruttato per la ricettività, oggi appare come un’altra servitù dell’arburese. Occorre fare chiarezza sul futuro di un bene identitario». (s. r.)

