Viabilità, 108 richieste di intervento a dicembre: chiuse 372 buche dopo le chiamate dei cittadini  

Ben 108 richieste di intervento, 372 attività di chiusura buche stradali, 70 pronto intervento, 25 attraversamenti pedonali ripassati e 38 interventi programmati.

Sono i numeri del mese di dicembre di Global Service, il sistema di gestione integrata della rete viaria cittadina.

Le attività, alcune programmate e altre effettuate su richiesta dei cittadini, rientrano tra quelle del programma triennale di manutenzione stradale della città che comprende 600 chilometri di rete viaria, 50 opere d'arte e 40 chilometri di piste ciclabili.

Il Global Service opera sui circa 600 chilometri della rete viaria cittadina e sugli oltre 40 chilometri di piste ciclabili.

Il costo dell’appalto, che dura tre anni, è di 12,9 milioni e prevede la sistemazione dei marciapiedi, della segnaletica orizzontale e l'allargamento delle competenze degli appaltatori anche agli ascensori cittadini, per i quali è previsto anche un servizio di pronto intervento che garantisce – o dovrebbe garantire – l'intervento degli operai entro venti minuti dalla segnalazione e l’operatività per ventiquattro ore al giorno per tutto l'anno. Particolare cura è dedicata a ponti, viadotti, sottopassi e muri di contenimento presenti a Cagliari, circa cinquanta.

Le segnalazioni possono essere fatte chiamando il numero verde 800.116.444.

RIPRODUZIONE RISERVATA