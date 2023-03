Via Zuddas chiusa ai mezzi privati 

Strada chiusa ai mezzi privati e divieto di fermata in entrambi i lati. Nella centralissima via Zuddas sono scattati i divieti per consentire all’impresa Pellegrini di eseguire i lavori all’impianto di smaltimento delle acque bianche. Le limitazioni alla circolazione stradale rimarranno in vigore fino al 27 marzo, termine fissato per la fine dell’intervento. Il divieto al transito non riguarderà invece i mezzi del trasporto pubblico a cui sarà consentito il passaggio nella via senza bisogno di ricorrere a percorsi alternativi.

Si tratta degli ultimi interventi per i sottoservizi della zona, propedeutici all’apertura, tra via Zuddas e via Sanjust, di un ipermercato destinato a rivoluzionare traffico e commercio nel centro del paese. La nuova struttura sorge nell’area precedentemente occupata dagli storici impianti della Cantina sociale di Dolianova, demolit di recente per far spazio alla nuova attività commerciale. (c. z.)

