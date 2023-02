Via XXVI Ottobre chiude per lavori 

Tempo di lavori nel centro storico sestese. Questa volta toccherà a via XXVI Ottobre, nel tratto compreso tra via Togliatti e via De Gasperi.

Oggetto dell’intervento, che non fa capo al Comune ma bensì a un privato, saranno dei lavori in un immobile storico, che prevederanno anche l’uso di un’autobotte. Per la giornata di oggi, fino alle 12, sarà vietato il transito, mentre lavorerà anche una betoniera. Il tratto di strada dove avverranno i lavori è particolarmente stretto, e numerose auto sostano sul lato destro; pertanto la decisione di chiuderla al traffico è stata presa per ragioni di sicurezza. Oltre al transito sarà vietata anche la sosta, pena la rimozione del veicolo. Alla ditta, come sempre in questi casi, spetta il compito di piazzare i cartelli di lavori e adottare tutti gli accorgimenti necessari; i lavori potranno essere rimandati o interrotti per ragioni di pubblica necessità.

