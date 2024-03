Via XXV Luglio, paura per un palo elettrico 

Un alto palo con la base arrugginita, di circa trenta centimetri di circonferenza, che sostiene i fili della rete elettrica posto in via XXV Luglio, a Guspini, a cinque metri dalle Elementari Grazia Deledda, attende da anni di essere sostituito. Durante le piogge per la conformità della strada la parte del sostegno dell’impianto elettrico interrato, posto vicino a una caditoia, si riempie d’acqua. Genitori e parenti mentre attendevano l’uscita dei bambini, in questi giorni di pioggia, hanno osservato l’usura del tubo di ferro a causa della ruggine. Il geometra Franco Scano spiega: «Il palo crea pericolo, sarebbe opportuno un intervento». Tempo addietro anche altre persone avevano segnalato la situazione, l’Enel mandò i tecnici per un controllo, ma in quei giorni fu rifatto un tratto d’asfalto che ricopri la lesione alla base. Quando vennero a controllare non videro nulla e comunicarono all’azienda elettrica che tutto era regolare. ( m. s. )

