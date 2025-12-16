VaiOnline
Viabilità.
17 dicembre 2025 alle 00:26

Via XX Settembre, terminati i disagi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il cantiere si è concluso nei tempi previsti: rimosso il restringimento in via XX Settembre. Ieri, come stabilito nell’ordinanza, è stato completato l’intervento di e-distribuzione che aveva portato a ridurre la carreggiata e togliere diversi parcheggi.

Dallo scorso 2 dicembre, il traffico era più volte andato in tilt a causa dei lavori. L’intervento è avvenuto nella corsia preferenziale, riservata a taxi e bus, che erano stati riposizionati su quella opposta. Dove, per chi proveniva dalla rotatoria di piazzetta Silvio Lippi, bisognava spostarsi sul lato destro della strada dove erano stati momentaneamente rimossi i parcheggi.

Spesso, col cantiere, le lunghe code si erano formate per la difficoltà a smaltire il flusso veicolare al semaforo e perché il restringimento formava un “tappo” in caso di passaggio in contemporanea di più autobus. Ora, il traffico è di nuovo regolare.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra, sì a gennaio I Comuni: «Per noi risorse insufficienti»

Le audizioni in commissione Bilancio Confindustria, allarme sul trasporto merci 
Il caso

La recita di Natale? C’è poco spazio, solo un genitore per bimbo

Aule troppo piccole alla materna, insorgono le famiglie di Narcao 
Stefania Piredda
La guerra

«No ai compromessi sul Donbass»

E Putin boccia anche la tregua di Natale. Ma per gli Usa la pace è «vicina» 