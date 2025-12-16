Via XX Settembre, terminati i disagi 

Il cantiere si è concluso nei tempi previsti: rimosso il restringimento in via XX Settembre. Ieri, come stabilito nell’ordinanza, è stato completato l’intervento di e-distribuzione che aveva portato a ridurre la carreggiata e togliere diversi parcheggi.

Dallo scorso 2 dicembre, il traffico era più volte andato in tilt a causa dei lavori. L’intervento è avvenuto nella corsia preferenziale, riservata a taxi e bus, che erano stati riposizionati su quella opposta. Dove, per chi proveniva dalla rotatoria di piazzetta Silvio Lippi, bisognava spostarsi sul lato destro della strada dove erano stati momentaneamente rimossi i parcheggi.

Spesso, col cantiere, le lunghe code si erano formate per la difficoltà a smaltire il flusso veicolare al semaforo e perché il restringimento formava un “tappo” in caso di passaggio in contemporanea di più autobus. Ora, il traffico è di nuovo regolare.

