Via XX Settembre da domani chiusa al traffico 

Non c’è pace per i cagliaritani sul fronte del traffico. Tra cantieri per la realizzazione di opere, lavori urgenti per guasti o altri imprevisti e riparazione delle strade, la viabilità in città è sempre più complicata. E da domani, per una settimana, ci sarà un’ulteriore problema: la chiusura al traffico, per il rifacimento dell’asfalto, di via via XX Settembre. Insomma saranno sette giorni di passione in una zona al centro dei lavori per la realizzazione della metropolitana leggera.

L’ordinanza

Dunque da domani, e fino a venerdì 19 giugno (nella speranza che non ci siano intoppi), l’importante strada di collegamento tra piazzetta Silvio Lippi (la rotonda tra via Sonnino, via Lanusei, via Gallura e appunto via XX Settembre) e l’incrocio tra viale Bonaria e viale Regina Margherita sarà chiusa al traffico per, come recita l’ordinanza a firma della dirigente comunale del Servizio Mobilità, «garantire la sicurezza e permettere l’esecuzione degli interventi manutentivi».

Previsto un sistema di accessi selezionati per consentire il transito, in caso di necessità, ai soli mezzi del trasporto pubblico, di soccorso, dei Vigili del Fuoco e delle Forze di Polizia, oltre ai veicoli autorizzati per carico e scarico merci e per l'accesso ai passi carrabili.

I problemi

Inevitabili le ripercussioni che ci saranno al traffico, in una zona dove ci sono state anche delle recenti modifiche alla viabilità con la realizzazione delle due rotonde tra viale Diaz, via Roma e il lungomare New York 11 settembre. Soprattutto nelle ore di punta è probabile che ci saranno pesanti conseguenze, con rallentamenti e file di mezzi, vista la presenza anche dei cantieri in via Roma e viale Diaz. Ovviamente il consiglio è quello di evitare di passare nella zona e cercare percorsi alternativi. Nella speranza inoltre che i lavori possano concludersi anche in anticipo rispetto a quanto annunciato.

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