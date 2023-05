Via XI Febbraio, nuovi lavori 

Ancora lavori nel sagrato della parrocchia di San Sperate: le operazioni, cominciate nel 2021, hanno visto la piazza di via XI Febbraio totalmente rinnovata e ora è tempo per quelli che sembrano gli ultimi ritocchi. Il cantiere, rallentato da rincari, maltempo e «alcuni disguidi burocratici», come era stato riportato dall'amministrazione a più riprese, è stato chiuso da alcuni mesi. Gli interventi hanno permesso un allargamento della carreggiata di fronte alla parrocchia e la creazione di un passaggio pedonale di fronte. Il Comune ha affidato i nuovi lavori “completamentari di dettaglio”, la cui spesa si aggira sui 2.800 euro, come riportato dai documenti presenti nel portale istituzionale. Si determina inoltre di “impegnare la somma aggiuntiva complessiva di 3.518 euro”, destinata a diverse operazioni di riqualificazione. (m. p.)

