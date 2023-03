Via Volta e via Mure ora sono collegate 

È stato aperto al pubblico lo stradello pedonale e ciclabile che collega il parco di via Volta a via Decio Mure. Si tratta di un passaggio alternativo che permetterà alle persone di arrivare più velocemente dall’altra parte senza dover per forza di cose fare un giro più lungo: «Un percorso pedonale che renderà più agevole e più sicuro il passaggio di studenti e residenti dalla via Decio Mure alle vie Volta e San Fulgenzio, crocevia di importanti linee di mezzi pubblici utilizzati dagli stessi», dichiara il sindaco Tomaso Locc. Il primo cittadino annuncia anche che lo stradello sarà videosorvegliato ed assicurerà inoltre un nuovo e sicuro accesso al parco di via Volta e all'area cani in esso presente.

L’inaugurazione del percorso è avvenuta sabato mattina alla presenza del primo cittadino, di alcuni assessori, cittadini comuni e di don Sergio Manunza, parroco della chiesa del Santissimo Redentore.

