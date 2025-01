Via Vittorio Veneto, la parete frana: le transenne compiono vent’anni 

Si sta lentamente sgretolando il costone che sovrasta via Vittorio Veneto, al confine con la necropoli punica di Tuvixeddu. Il problema si trascina da lungo tempo: la selva di transenne posizionata alla base della parete rocciosa resiste ormai da vent'anni. La sensazione, però, è che le barriere metalliche non bastino più a garantire la sicurezza. I distaccamenti di porzioni di roccia, infatti, sono sempre più frequenti e i detriti finiscono anche sull'asfalto, oltre le transenne. Urge un intervento di consolidamento, insomma.

«Sicuramente è una cosa da fare, una delle tante. E sarà certamente fatta, anche se non subito», afferma l’assessore Yuri Marcialis (Mobilità e Infrastrutturazione urbana). «Di recente», ricorda, «siamo già intervenuti per mettere in sicurezza alcuni punti critici delle mura di Castello». Il riferimento è alla parete lesionata tra le vie Fiume e dei Genovesi, restaurata alcuni mesi fa dopo un improvviso cedimento. «Non appena possibile sarà programmato un intervento anche in via Veneto. In generale stiamo perseguendo l'obiettivo di rimuovere tutte le vecchie transenne posizionate in città».

«Il fatto è che non sempre possiamo intervenire direttamente», si rammarica l'esponente della Giunta Zedda, «per cui in alcuni casi i tempi inevitabilmente si allungano. Le cose che si possono fare subito le stiamo facendo, le altre saranno fatte più avanti». In via Veneto intervenire non sarà semplice «perché il costone rientra nel compendio di Tuvixeddu». La competenza, insomma, non è solo comunale. «Discorso analogo per via Porcell, dove c'è un muro pericolante che attende, da anni, di essere sistemato. Anche in questo caso non possiamo intervenire direttamente perché il muro appartiene all'Università».

RIPRODUZIONE RISERVATA