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Quartucciu.
11 novembre 2026 alle 01:08

Via Vittorio Emanuele, vandalismo nel parco 

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Ancora raid vandalici nel parco di via Vittorio Emanuele a Quartucciu. Schiamazzi, rifiuti sparsi ovunque e cocci di vetro di bottiglie frantumate. Ma a peggiorare la situazione, sono i danneggiamenti, tra cui un cestino per la raccolta dei bisogni dei cani all’interno dell’area apposita.

Pochi giorni fa infatti, diversi residenti hanno notato lo sportello del cestino in terra, sicuramente forzato da qualcuno che ha deciso di utilizzarlo come momento di divertimento notturno. Il parco è frequentato tutti i giorni da famiglie e persone perché punto strategico di collegamento tra via Einaudi e via Saragat. Una situazione che va avanti da mesi e che rende sempre più difficile vivere serenamente uno spazio pubblico pensato per il tempo libero. Il parco infatti, inaugurato pochi anni fa, è uno spazio aperto nel bel mezzo delle abitazioni di via Vittorio Emanuele e non permette la sua chiusura nelle ore notturne.

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