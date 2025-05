Via Vienna, nuovo asfalto grazie ai soldi delle multe 

Tutto pronto per il nuovo asfalto in via Vienna, nella borgata Santa Lucia di Selargius. I lavori, finanziati dal Comune con parte degli incassi delle multe agli automobilisti, sono stati affidati nei giorni scorsi a un’impresa di Cagliari. Poco più di 180mila euro per la manutenzione straordinaria della strada che presenta «criticità e pericolosità per la circolazione dei veicoli e dei pedoni. Inoltre necessita anche un intervento di manutenzione urgente sulla pista ciclabile, anch’essa ammalorata e a tratti sgretolata».

