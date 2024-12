Via Vesalio e via Torricelli, le auto corrono troppo: «Necessari più controlli»  

Rilevatori di velocità, dissuasori, attraversamenti pedonali rialzati, limite di 30 chilometri orari, cartelli per richiamare i conducenti alla prudenza. A richiederli, a gran voce, sono i frequentatori abituali del parco di Terramaini, a cominciare dalle storiche gattare che accudiscono gli oltre cento mici che popolano la colonia felina. L'accorato appello arriva dopo una vera e propria strage di gatti lungo il prolungamento di via Vesalio. E il problema non riguarda ovviamente solo i felini. Ma anche e soprattutto le persone, in quanto nelle vicinanze ci sono tre scuole (Convitto, Meucci e Marconi), la clinica San Giuseppe e un centro per anziani. La zona, insomma, è frequentatissima e i rischi per i pedoni, in primis bambini e anziani, sono evidenti.

Troppe corse

Nell'arco di circa un anno, nel rettilineo tra la rotatoria e il canale sono stati investiti e uccisi ben 11 mici, quasi uno al mese. «Le macchine corrono all'impazzata», riferisce Anna Maria Cannas, 64 anni, insegnante di matematica in pensione che da anni si occupa dei gatti, «cominciano ad accelerare subito dopo la rotatoria e percorrono il rettilineo a forte velocità. Sfrecciano anche in via Vesalio, dove i dossi ci sono ma vengono ignorati. Si corre perfino nei parcheggi. Servirebbero più controlli, insomma». E c’è chi auspica il posizionamento di un autovelox fisso. Il timore è che si possano verificare tragedie come quelle di via Cadello e via Peretti. Senza dimenticare, di recente, quella di viale Colombo, costata la vita ad una giovane studentessa.

Via Torricelli

Situazione analoga in via Torricelli dove si corre troppo e si verificano spesso incidenti. Anche gravi. L’ultimo la settimana scorsa, quando un uomo ha perso il controllo della propria auto invadendo lo spartitraffico centrale fino a schiantarsi contro un palo dell’illuminazione pubblica. Informato della situazione, l’assessore comunale alla Mobilità, Yuri Marcialis, pur senza entrare nello specifico, ha annunciato interventi in tutte le strade della città considerate a rischio. «Stiamo studiando un piano di interventi per la sicurezza diversificati in base alle zone e alle strade», ha spiegato l’esponente della Giunta Zedda, «abbiamo una collaborazione stretta con l'Università che ha predisposto uno studio preciso e oggettivo sulla pericolosità. Ed è su questo che ci baseremo».

