Via Vesalio chiusa: «Spegnete il semaforo  per la svolta a destra» 

Da oltre una settimana, all’incrocio tra via Flavio Gioia e via Vesalio il copione si ripete uguale ogni giorno: caos e clacson che suonano appena scatta il verde. Il semaforo di via Flavio Gioia è attivo sia per andare dritti verso via del Canneto o girare a sinistra in via Torricelli, sia per svoltare a destra in via Vesalio. Solo che quest’ultima è chiusa fino a via Cesare Pintus, direzione viale Pisano, per consentire ad Abbanoa di ripristinare il collettore che serve il sistema idrico-fognario di Pirri.

I lavori, che sarebbero dovuti finire mercoledì della scorsa settimana, sono stati prorogati e la strada rimane interdetta al traffico, non si sa fino a quando. All’inizio della carreggiata di via Vesalio interessata dall’intervento, sono stati messi le transenne e i cartelli di divieto d’accesso. Nonostante questo, però, ci sono ancora tanti automobilisti che, probabilmente ignari della situazione, in coda al semaforo nella corsia di destra di via Flavio Gioia cominciano a suonare il clacson all’impazzata quando scatta il verde per via Vesalio. Chi si trova davanti cerca di far capire che non si può svoltare.

La pazienza, dunque, è messa a dura prova. «La gente dovrebbe informarsi, invece di suonare il clacson», dice Mara Cocco, una automobilista che per tornare a casa deve passare per forza da via Flavio Gioia, «intanto dovrebbero spegnere il semaforo per girare a destra». Opinione condivisa anche da altre persone in modo da far capire che si può solo andare dritti o girare a sinistra, dicono, augurandosi che la situazione torni alla normalità quanto prima. (ste. lap.)

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