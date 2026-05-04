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Pirri.
05 maggio 2026 alle 00:33

Via Vesalio, arrivano le “chiusure dinamiche” 

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Era già stata ristretta, con una parte della carreggiata zebrata “a protezione” della pista ciclabile non separata da alcun cordolo. Ora che in via Vesalio sono in corso gli interventi per la realizzazione delle aiuole sul lato destro – a ridosso, appunto, delle corsie dedicate alle biciclette – la strada è diventata davvero “stretta”, a una corsia per senso di marcia. E adesso arrivano anche le “chiusure dinamiche”.

Il risultato? Le auto viaggiano incolonnate in direzione di Terramaini: l’imponente mole di traffico sull’arteria che collega Pirri con l’hinterland, nel primo giorno di circolazione a regime, con il cantiere che ora arriva fino all’incrocio con via del Canneto e via Flavio Gioia, ha certificato che via Vesalio potrebbe non reggere più. Su quella strada si riversano numerosi mezzi in condizioni normali. La pressione si moltiplica esponenzialmente quando si registrano incidenti tra l’asse mediano e viale Marconi: è utilizzata come via di fuga alternativa, ci si poteva disporre su due colonne. Ora non più. E all’ora di punta si crea l’ingorgo.

Ma la situazione è destinata a peggiorare. Con ordinanza «è stata disposta la temporanea chiusura, da oggi al 15 maggio dalle 10 alle 12, alla circolazione veicolare nel tratto compreso tra la via Flavio Gioia e la via Cesare Pintus, semicarreggiata direzione viale Roberto Pisano», si legge in una nota del Comune. Il provvedimento è stato adottato per consentire alla ditta incaricata di svolgere i lavori per le aiuole laterali. Prevista «l’istituzione del divieto di transito per brevi interruzioni di durata massima 15 minuti». A gestire il traffico ci saranno dei movieri.

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